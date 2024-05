Não é camomila: beba este chá e diminua muito a ansiedade

O fruto do maracujá conta com esse princípio ativo em menor quantidade que as folhas da fruta. Portanto, o suco tem um leve efeito calmante, mais percebido em pessoas mais sensíveis, como crianças.

Chá é mais potente do que o suco

Há uma série de estudos e revisões sistemáticas que mostram que o efeito calmante só acontece quando há uma concentração de passiflorina elevada. Portanto, a melhor forma de garantir os benefícios relaxantes do maracujá é por meio do chá de folhas ou ainda dos extratos em cápsulas.

O chá pode ser feito com infusão de folhas verdes ou desidratadas. Para isso, basta colocar uma colher de sopa na água e esquentar. É necessário desligar o fogo antes de atingir o ponto de fervura e deixar as folhas na água por alguns minutos para obter todas as propriedades da bebida.

Lembrando que é recomendado o consumo imediato da bebida, já que não é aconselhável fazer chás e deixá-los na geladeira, pois há o risco de fermentação e, com isso, produção de outras substâncias.

Entretanto, há a recomendação de contar com acompanhamento médico e psicoterapêutico, especialmente se estiver passando por um período de ansiedade, compulsão ou qualquer problema de ordem emocional, para garantir que o fitoterápico terá a ação suficiente para o que você precisa no momento.