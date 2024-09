Diurético e melhora digestão: os benefícios do chá de espinheira-santa

Contribui com a cicatrização

Ajuda no processo de cicatrização devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Seus compostos auxiliam na regeneração dos tecidos e na redução da inflamação. Dessa forma, ocorre uma recuperação mais rápida e eficiente de feridas e lesões.

Controla inflamações

As propriedades da planta reduzem a inflamação em diversas partes do corpo. Seus compostos minimizam a dor associada a condições inflamatórias, provocando alívio de desconfortos e melhorando o bem-estar geral do organismo.

Combate bactérias

Possui propriedades antimicrobianas que ajudam a combater bactérias. A presença de taninos e flavonoides inibem o crescimento de bactérias no trato gastrointestinal e em outras partes do corpo.