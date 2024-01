Mel, óleo, arroz duram muito, mas também estragam; veja até quando consumir

"Seguir as instruções de armazenamento do rótulo é fundamental, pois qualquer falha poderá acarretar contaminação por bactérias, bolores e leveduras", alerta o engenheiro José Diogo da Rocha Viana, doutor em engenharia de alimentos pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e que atua no Ceará.

Viana afirma que a melhor forma de guardar esses alimentos é utilizando formas de criar barreiras para evitar o contato com o ambiente externo (umidade, oxigênio e temperatura ambiente), pois estes são fatores fundamentais para favorecer o crescimento de microrganismos. "No entanto, o mais seguro é seguir as recomendações de armazenamento no rótulo", reforça o engenheiro

Nesse sentido, veja aqui algumas dicas práticas para o dia a dia:

Mantenha os alimentos em recipientes herméticos para proteger contra umidade e a presença de insetos;

Guarde em local fresco e escuro, evitando exposição ao calor e à luz, que podem prejudicar a qualidade;

Verifique a vedação dos recipientes regularmente;