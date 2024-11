Micose: veja fotos dos 7 principais tipos da doença e saiba como tratá-la

Alertas gerais dos especialistas

O aumento de umidade e calor favorece o aparecimento de fungos, portanto, para prevenir a contaminação, é importante manter a pele seca e saudável, além de se atentar a qualquer sinal diferente pelo corpo.

Muitas pessoas têm infecções fúngicas recorrentes, então, aos primeiros sinais de micose é necessário procurar atendimento médico para confirmar o diagnóstico. A doença pode ser confundida com alergia e outros problemas, por isso é tão importante identificar alterações desde o início. O tratamento depende do tipo de micose e da área que ela atingiu.

O acompanhamento é fundamental, pois alguns medicamentos têm interação com outros remédios e alguns podem até causar alterações no fígado, principalmente se o paciente faz ou fazia uso de bebidas alcoólicas.

As micoses superficiais, geralmente, não evoluem para problemas mais graves, porém, como esse diagnóstico mostra que unhas, cabelos e pele não estão saudáveis, é possível que outros problemas de saúde apareçam, como erisipela —processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular. Além disso, outros microrganismos, como as bactérias, têm facilidade maior de infeccionar a pele quando ela apresenta algum tipo de micose.

Fontes: Barbara Carneiro, dermatologista, médica pela FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciência) em Salvador, especialista em dermatologia pelo Ipemed (Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de Minas Gerais); Carolina Milanez, dermatologista, médica pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), com pós-graduação em cosmiatria pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo); e Jader Freire Sobral Filho, médico, mestre e doutor pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba), dermatologista e professor do curso de medicina do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).