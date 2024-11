Impingem: o que causa e como tratar a micose contagiosa causada por fungos

Presente em todo o mundo, a tinha do corpo é uma doença infecciosa causada por fungos que é popularmente conhecida no Brasil como impingem. Os médicos, porém, podem se referir a ela como tinea corporis, tinha, dermatofitose ou micose do corpo.

Caracterizada por lesões na pele que incomodam por sua aparência e coceira, a impingem pode acometer pessoas de todas as idades e gêneros, mas é mais comum entre crianças e idosos, além de pessoas que tenham as defesas do corpo comprometidas em razão de doenças como o diabetes.

Embora possa ser prevenida por meio de cuidados com a higiene e controle de doenças que comprometam o sistema imunológico, a tinha do corpo é considerada altamente infecciosa. Isso significa que, quanto mais cedo ela for diagnosticada e tratada, melhor.