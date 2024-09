Você pode estar respirando errado: jeito certo alivia estresse e ansiedade

Respirar é a ação mais básica do ser humano. Sem ela, não há vida. Desde que a covid-19 se espalhou pelo mundo, o ato de respirar ganhou ainda mais atenção. Primeiro, porque um dos sintomas do novo coronavírus é a falta de ar. Depois, porque é através da respiração que muita gente tem lidado com a ansiedade da vida moderna.

Estou respirando certo?

Mas como saber se estamos fazendo corretamente essa atividade tão essencial?

Se você começa a perceber a respiração, passa a notá-la mais, esse pode ser um sinal de que alguma coisa está errada. Se quando vai falar alguma coisa a fala fica entrecortada, por exemplo, pode ser que seu padrão normal da respiração não esteja presente.