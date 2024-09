Estou treinando pesado e quero mais resultados: preciso tomar whey?

Ou seja, alguém com 70 kg precisaria de 112 g a 154 g do nutriente —encontrado também na carne, no frango, no ovo, em peixes, laticínios etc.

O uso do whey protein pode ser indicado quando você não consegue atingir essa cota de proteínas só com alimentos ou precisa de praticidade —no meio da tarde, muitas vezes é mais fácil consumir o suplemento do que comer uma omelete, por exemplo.Vale lembrar que o consumo de suplementos deve ser feito sempre com orientação de um nutricionista. Ele vai calcular a quantidade de nutrientes necessária para suas metas na atividade física e avaliar se é preciso ou não tomar whey.