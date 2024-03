Problema de país rico? Não mais! Uma em cada 8 pessoas no mundo está obesa

Esse crescimento não está acontecendo onde você poderia esperar. Os novos dados mostram que, embora as taxas de obesidade estejam começando a estabilizar nos países mais ricos (com a exceção dos EUA), elas estão crescendo rapidamente entre adultos e crianças em países de renda média e baixa (LMIC, na sigla em inglês), como Egito, Iraque, Líbia, África do Sul e Chile. Síria, Turquia e México também não ficam muito atrás.

No Brasil, os dados da pesquisa também apontam para um crescimento na obesidade. Em 1990, 9% dos brasileiros tinham o IMC superior a 30, contra 29% em 2022.

"Nenhum dos países industrializados tradicionais ou nações ricas, exceto os Estados Unidos, aparece realmente no grupo superior [das nações mais obesas]. É quase exclusivamente coberto por países de renda médio-baixa", disse Ezzati.

Queda no número de pessoas que passam fome

Os novos dados da The Lancet refletem também um progresso na redução do número de pessoas que passam fome em todo o mundo. Nos últimos 30 anos, a proporção global de adultos com baixo peso caiu pela metade. Entre a população com menos de 18 anos, a queda foi de 20% nas meninas e de 33% nos meninos.

No Brasil, por exemplo, a quantidade de pessoas com o IMC abaixo de 18,5, o que configura estar abaixo do peso, caiu de 6% em 1990 para 2% em 2022.