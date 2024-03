A cada sete crianças, uma é obesa no Brasil: quase 3 vezes a média mundial

O Brasil, com esse número de crianças obesas acima da média global, lida corretamente com esta situação?

O país é um dos países signatários do compromisso para deter o avanço da obesidade infantil, da Organização Mundial da Saúde.

Há várias ações públicas que vêm sendo tomadas para combater esta condição. Há um guia alimentar que contraindica o consumo de ultraprocessados. Houve a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, em que as escolas públicas compram alimentos frescos de produtores locais e cozinham para as crianças, aumentando a oferta de alimentos saudáveis para os alunos. Também houve a volta do acompanhamento do estado nutricional das crianças dentro do Bolsa Família.

É preciso avançar nos estados e municípios em legislações que protejam o ambiente alimentar das crianças, que restrinjam o consumo de ultraprocessados nas escolas, como refrigerantes, doces e salgadinhos.

E qual a mensagem para os pais?

O governo tem o dever de promover políticas para uma alimentação saudável. Mas o papel dos pais é fundamental, principalmente o de não cair na tentação de comprar esses produtos para as crianças: biscoitos, refrigerantes, sucos industrializados, salgadinhos. Muitas vezes, as crianças acabam viciadas nesses sabores, que são relativamente cômodos e fáceis de serem comprados.

É preciso resgatar os valores da alimentação saudável em casa, de preparar a comida, usar o tempo com a criança para cozinhar algo. Sabemos que a jornada de trabalho de muitos pais é cruel com grande parte da população e que eles não têm tempo com os filhos. Mas, sempre que possível, é preciso valorizar este momento de fazer comida de verdade em casa, não usar temperos industrializados, mas os caseiros.

Esses produtos parecem bonitos, atrativos, fáceis de serem oferecidos e preparados, mas trazem consequências terríveis para as crianças. A atividade física, esportes coletivos, são componentes importantes desta equação.