Fome emocional: até que ponto é aceitável e quando há risco para obesidade

Oferecer um sorvete à criança quando ela está triste em vez de conversar sobre o sentimento pode ser um gatilho se ocorre repetidas vezes. "A sensação de prazer é momentânea, mas a emoção está ali, não deixa de existir", comenta a psicóloga.

Se eu não cuido da emoção, vou repetindo esse ciclo e fica como uma via de escape que pode ser mais forte com o decorrer do tempo. Ana Paula Ribeiro Hirakawa, psicóloga do Cejam

Por isso, Trujilho considera essencial tentar identificar o que faz a pessoa comer mais, se é que isso ocorre, além de apenas tratar o ganho de peso.

"Às vezes, ela não está comendo tanto. Mas hoje, com a correria do dia a dia, ela come rápido, olhando o celular e come sem perceber", comenta.

Tratamento

Manejar a obesidade e a fome emocional demanda a atuação de profissionais de endocrinologia, nutrição e psicologia.