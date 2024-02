5 coisas que você não deve dizer para quem fez ou vai fazer bariátrica

A bariátrica foi a ferramenta que possibilitou André Prado alcançar a mudança de vida que desejava Imagem: Arquivo pessoal

Entretanto, esse cenário mudou e a cirurgia é considerada minimamente invasiva. Se antes era necessário abrir o abdome do paciente, hoje, na maioria dos casos, o procedimento ocorre através da abertura de pequenos orifícios por onde são introduzidas as pinças cirúrgicas. Pessoas com IMC a partir de 30 que apresentam outras condições de saúde, como diabetes, já são elegíveis ao procedimento.

"Hoje o risco de morte bariátrica é de 0,23%, equivalente a uma cirurgia de vesícula. Não é mais necessário fazer uso de dreno ou sonda e não precisamos mandar nenhum paciente para UTI. A recuperação é muito mais rápida", enfatiza Aragão.

Por isso, ao invés de aumentar a tensão que possivelmente o paciente já sente, certifique-se que ele escolheu uma equipe capacitada para realizar a cirurgia e se mostre disponível para ouvir suas preocupações.

3) "Vai engordar tudo de novo"

A recorrência de peso pós-bariátrica pode acontecer, mas para uma porcentagem pequena de pacientes que, muitas vezes, não aderiram ao tratamento e/ou continuaram no sedentarismo. Também é considerado normal, segundo Cambi, o reganho de até 10% do peso perdido, já que o metabolismo desacelera com o passar do tempo. A dica é se colocar no lugar do paciente e entender os desafios que ele enfrenta.