Testes iniciais: novo remédio para obesidade é mais eficaz que o Wegovy

A mudança foi feita depois que a farmacêutica disse, em agosto passado, que um grande estudo havia demonstrado que o Wegovy também tinha um claro benefício cardiovascular, impulsionando os esforços da empresa para levar o Wegovy além de sua imagem de medicamento para estilo de vida.

Após o estudo de agosto, a Novo vem tentando convencer as seguradoras de planos de saúde sobre os benefícios de longo prazo do Wegovy e que eles são suficientes para reduzir a carga geral sobre os sistemas de saúde e o custo do tratamento de doenças cardíacas em pessoas com sobrepeso e obesidade.

*Com informações da Reuters.