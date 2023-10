Bariátrica reduz riscos relacionados à obesidade em futura gestação

Nathan Rostey, cirurgião bariátrico do Centro de Diabetes e Obesidade do Hospital Santa Joana, explica que os hormônios sexuais femininos progesterona e estrogênio dependem do tecido gorduroso. Mas, em excesso, a gordura prejudica a formação deles.

"A perda de peso que vem com a cirurgia provoca regulação nesse metabolismo e facilita para o corpo feminino a organização dessa liberação hormonal, aumentando a fertilidade e melhorando o trabalho desses hormônios no corpo da mulher", afirma.

Quando engravidar após a bariátrica

"Para ter o melhor dos cenários, precisa fazer a cirurgia bem preparada e não engravidar, pelo menos, no primeiro ano. O ideal são dois anos, porque aí já tem o equilíbrio metabólico restaurado", indica Cristina Façanha, coordenadora do Ambulatório de Diabetes e Gravidez no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, em Fortaleza (CE).

Rostey acrescenta que os cuidados após a operação são especialmente relacionados ao controle de vitaminas e dieta. "Não é gestação de alto risco, mas a paciente tem de ter atenção maior e talvez frequentar mais vezes o ginecologista, quem a operou e a equipe multidisciplinar", diz.

Obesidade de geração em geração

Em artigo publicado na Nature Reviews Endocrinology, o fisiologista José Donato Junior, do ICB-USP (Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo), compilou informações sobre as consequências de problemas metabólicos da mãe nos descendentes.