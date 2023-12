Isso porque a situação acaba tirando o foco da refeição e inibe a sensação de saciedade. Com a ausência de atenção, comemos mais rápido, sem ao menos notar a consistência, a textura, o aroma e o gosto da comida.

Além disso, devorar os alimentos, sem mastigar direito, não dá ao cérebro tempo suficiente para registrar que já estamos satisfeitos. O resultado? Comemos mais do que o necessário.

Nosso estômago leva aproximadamente 20 minutos para mandar o aviso de que está saciado. Ou seja, tanto a mastigação como o saborear dos alimentos têm papel na saciedade e na regulação do apetite.

Alimentos que viciam

Sabe aquele pacote de salgadinho que é tão irresistível que você só consegue parar de comer quando vê o fim? Estudos realizados ao longo dos últimos anos apontam que certos alimentos industrializados contêm ingredientes que estimulam o desejo, a vontade de comê-los compulsivamente e dificultam o controle de consumo, viciando o cérebro e o paladar.

Segundo as pesquisas, isso ocorre porque neles há ingrediente que deixam a comida mais saborosa e ativam áreas do cérebro ligadas ao prazer e a recompensa, desencadeando no organismo respostas semelhantes às observadas, por exemplo, com drogas e outras substâncias que geram dependência.