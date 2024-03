Ozempic para fim estético: há relação com transtorno de imagem e alimentar?

Como identificar o transtorno

Geralmente, quem desenvolve transtorno alimentar ou de imagem não percebe, mas amigos e familiares podem ajudar a identificar diante de alguns sinais:

Restrição de interesses: a pessoa gostava de música, de praticar um esporte, tinha vida social ativa e, de repente, passa a se importar mais com comida e com o corpo.

a pessoa gostava de música, de praticar um esporte, tinha vida social ativa e, de repente, passa a se importar mais com comida e com o corpo. Prejuízo em atividades sociais: há perda de função no trabalho e nos ambientes que costumava frequentar.

há perda de função no trabalho e nos ambientes que costumava frequentar. Consequências clínicas: perda de cabelo, osteoporose, fratura por excesso de exercício, deixar de menstruar.

Para quem já tem um transtorno, o medicamento vira mais um artifício perigoso, alerta Ana Flávia Torquato, endocrinologista e nutróloga que atua na linha de cuidados de obesidade no HUWC-UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará), da rede Ebserh.

"A pessoa usa de maneira totalmente despropositada, para um emagrecimento que não é indicado, para atingir metas estéticas que não são saudáveis", diz. Além disso, ela fala na possibilidade de o uso mascarar transtornos alimentares, em que a pessoa faz uso intermitente do medicamento.

"Hoje, o desejo de magreza está dentro de um perfil de desnutrição, IMC abaixo do ideal, que as redes sociais e a mídia, de forma geral, têm padronizado", reforça Joseline Alves, nutricionista do HUWC-UFC, especialista em transtornos alimentares e obesidade.