Preserva memória e reduz risco de AVC: os benefícios do camarão à saúde

O alimento também é fonte de cálcio, indispensável para o bom funcionamento das células em todos os tecidos do corpo, incluindo músculos, nervos e glândulas que obtêm esse mineral do sangue. Sem contar que ainda reduz o risco de osteopenia e osteoporose, oferecendo benéficos para mulheres na pós-menopausa.

Riscos e contraindicações

O camarão é uma das principais causas de alergias a frutos do mar, devido à presença de uma proteína chamada tropomiosina. Por isso, caso tenha histórico do quadro com o alimento, não o consuma.

Outro ponto de atenção relacionado ao camarão é o seu conteúdo significativo de colesterol, que levantava preocupações sobre o risco de doenças cardiovasculares. No entanto, um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostra que o colesterol dietético não afeta negativamente o perfil lipoprotéico em pessoas com níveis normais de colesterol.

Além disso, o camarão elevaria mais os níveis do "bom colesterol" (HDL) quando comparado ao LDL, podendo ser incluído em dietas saudáveis de pessoas sem problemas nos níveis de lipídios. Já pacientes que apresentam níveis elevados de LDL, mesmo que seja por uma questão genética, precisam limitar o consumo desse fruto do mar. Nesses casos, vale consultar um profissional de saúde antes de incluir camarão na dieta.

Também não é recomendado consumi-lo frito, uma vez que esse tipo de preparo possui muita gordura saturada, que em excesso é prejudicial à saúde cardiovascular.