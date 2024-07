Faz bem para a pele, coração e ossos: benefícios do feijão-de-corda à saúde

O índice glicêmico baixo e o alto teor de fibras estabiliza o açúcar no sangue, e seus compostos anti-inflamatórios reduzem a inflamação crônica. Fibras e proteínas promovem a saciedade e ajudam a manter um peso saudável, enquanto os componentes bioativos do feijão melhoram o funcionamento do coração.

Faz bem para a digestão

As fibras insolúveis, presentes no feijão-de-corda, aumentam o volume das fezes e ajudam a manter a regularidade intestinal.

Já as fibras solúveis absorvem água no trato digestivo, amolecendo as fezes e facilitando sua passagem pelo intestino.

Além disso, as fibras atuam como prebióticos, alimentando as bactérias benéficas no intestino. Uma microbiota intestinal saudável contribui para uma melhor digestão. O consumo regular de fibras também está associado a um menor risco de doenças digestivas.

Regula os níveis de açúcar no sangue

O feijão-de-corda ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis por conta das fibras solúveis e as proteínas, que retardam a digestão dos carboidratos e provocam uma absorção mais lenta e gradual de glicose.