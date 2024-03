Dieta atlântica é nova 'queridinha'; é tão benéfica quanto a mediterrânea?

Outro benefício desse padrão alimentar é a regulação da saciedade, que naturalmente resulta na diminuição da ingestão calórica, promovendo o emagrecimento.

Como aderir

Seja você um amante de frutos do mar ou alguém que aprecia uma boa salada, essa dieta é acessível a todos e se alinha às diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira. Segundo Brito, tal qual a atlântica, o guia recomenda a inclusão de uma variedade de carnes ao longo da semana, além de enfatizar o consumo de frutas e a moderação no açúcar, sal e alimentos industrializados. Ele também destaca a importância de incorporar cereais integrais, como arroz, mandioca e batata-doce.

Fica muito mais difícil fazer algo que está longe da sua realidade, por isso a dieta atlântica proporciona uma adesão mais fácil. Filipe Oliveira de Brito, nutricionista

A dieta atlântica é considerada ligeiramente low carb, com uma proporção de carboidratos variando entre 40% e 45%, em comparação com o padrão médio de outras dietas, que geralmente fica entre 45% e 65%. No entanto, ao seguir a atlântica, o foco está nos tipos e na frequência dos alimentos consumidos ao longo do dia ou da semana, em vez de faixas específicas de macronutrientes.

Além disso, a dieta atlântica tende a ter uma ingestão um pouco mais alta de gordura em comparação com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, variando entre 35% e 40%. "É uma dieta mais descritiva do que prescritiva", ressalta Brito.