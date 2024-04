Teste de gravidez caseiro: conheça os principais e por que não funcionam

Teste do cotonete

Como é: ao inserir o cotonete na vagina, seria possível verificar a presença ou não de sangramento e, consequentemente, a existência de uma gravidez.

Explicação: nem toda gestação inicial terá sangramento, e a existência de sangue pode ter causas diversas. Sobre esse teste, especificamente, há riscos ao introduzir objetos no canal vaginal. Dependendo da forma como isso for feito, há possibilidade de machucar o colo do útero.

Cuidado e precisão

Os testes confiáveis para diagnosticar uma gravidez são os encontrados na farmácia e os de sangue, feitos em laboratórios, além da ultrassonografia. No primeiro, detecta-se a presença do beta HCG na urina, um hormônio liberado na circulação sanguínea materna após a implantação do embrião, o que tipicamente ocorre de oito a 10 dias após a ovulação.

Já o segundo é o mais preciso, pois é possível encontrar o beta HCG no sangue da mãe ainda em concentrações bem baixas, até 20 vezes menor do que o necessário para detectar a gravidez com um teste de urina. Além disso, as chances de um resultado positivo são maiores nos dias em que a menstruação deveria vir, ou seja, com atraso menstrual.