Rinite ou sinusite? Sintomas são parecidos, mas diferenciar é importante

O que é sinusite?

Sinusite é o processo de inflamação das mucosas dos seios paranasais (os ossos que rodeiam olhos, maçã do rosto e testa) e pode ser provocada por bactérias, vírus ou também em decorrência de alergias. Mas as causas da sinusite podem variar, influenciando a duração do problema. A sinusite crônica, por exemplo, pode ser causada por problemas anatômicos também, como desvio do septo ou estreitamento da cavidade nasal e da drenagem dos seios paranasais.

Os sintomas da sinusite costumam ser mais graves, comparados aos da rinite:

Obstrução nasal;

Secreção nasal ou faríngea espessa, amarelada ou esverdeada;

Tosse;