'Senti uma peruca cair do meu cabelo', diz Claudia Raia sobre pós-parto

Quando o bebê Luca agarra os cabelos de Claudia Raia, ela brinca dizendo a ele: "meu filho, pelo amor de Deus, deixe os fios que ainda estão aí". A atriz de 56 anos perdeu tufos de cabelo depois do nascimento do caçula de sete meses, uma situação comum em mulheres no pós-parto e que pode ter sido mais intensa em seu caso devido aos efeitos da menopausa que ela já vivia antes da gravidez.

"Depois de três meses que o Luca tinha nascido, comecei a sentir uma peruca caindo do meu cabelo a cada vez que eu escovava ou lavava os fios", contou Claudia à apresentadora Mariana Ferrão, no terceiro episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem.

A perda de fios após o nascimento de um bebê é chamada de eflúvio telógeno e costuma ser intensa, mas a boa notícia é que a condição não dura para sempre e tem tratamento.