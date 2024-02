Dengue e gestação: o que muda e os cuidados que é preciso tomar

Os desafios da dengue para quem espera um bebê são outros. De acordo com uma revisão publicada na revista científica Tropical Medicine and Infectious Disease e realizada no sudeste asiático — "a região do globo com maior número de casos e experiência em dengue", informa a doutora Rosana —, na gravidez a doença pode elevar o risco de pré-eclâmpsia, abortamento, sofrimento fetal, parto prematuro, mortalidade materna e outras complicações.

Quem está prestes a aumentar a família precisa entender direito essa história — não para entrar em pânico, mas para evitar tudo isso.

Por que é mais grave

Toda e qualquer virose é capaz complicar a vida de uma gestante e, consequentemente, a do bebê que ela carrega — até uma gripe serve de ameaça, se a febre for alta e houver desidratação.

Só que, quando é dengue, para piorar as confusões são frequentes. "Algumas modificações fisiológicas típicas da gravidez são parecidas com os sintomas que nos deixariam preocupados com essa infecção", explica a ginecologista Rosiane Mattar, coordenadora científica da SOGESP (Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo).

A SOGESP, por sinal, divulgou orientações sobre o tema na quinta-feira passada, dia 15. Segundo o texto, assinado pela própria professora Rosiane e colegas, uma em cada quatro grávidas com dengue sintomática apresenta sinais de alarme que seriam motivo para ficar em observação no hospital. Mas nem sempre isso acontece.