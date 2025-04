Menor que um vírus: o que são os misteriosos obeliscos que habitam nosso corpo

Origem da vida?

No entanto, o pesquisador observou que certas estruturas semelhantes demonstraram seus efeitos, começando com seu próprio objeto de estudo: o vírus da hepatite D, uma cadeia circular de RNA que só pode atuar como satélite em combinação com o vírus da hepatite B, mais complexo.

Outra grande questão levantada pelos obeliscos é se eles nos dão pistas sobre a origem da vida na Terra.

Para alguns especialistas, os obeliscos se juntam aos viroides para dar suporte à hipótese do "mundo do RNA": a ideia de que formas de vida muito simples baseadas em RNA existiam antes do surgimento do DNA.

O DNA constitui o nosso material genético e é através do RNA, que é muito menos estável, que nossas células o traduzem em proteínas.

Um "mundo do RNA" seria mais simples, mas também consistiria em organismos infinitamente menos complexos do que a vida como a conhecemos hoje. Segundo alguns cientistas, obeliscos e viroides podem ser "relíquias da sopa de RNA original", observou Majzoub.