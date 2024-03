Desmistificando o caso das 'agulhas contaminadas' do Carnaval

Lembro uma vez no ano passado em que disse para um motorista do táxi que eu era infectologista e trabalhava com HIV. O seu comentário foi "Com esses carimbadores aí, a epidemia de HIV nunca vai acabar". Isso aconteceu 8 anos depois da matéria do "Clube do Carimbo" ir ao ar e mesmo assim ainda estava na cabeça desse homem.

A fórmula dessas matérias é simples. Primeiro cria-se um personagem monstruoso que ameaça a população. Depois, as pessoas assustadas vão clicar na matéria para poderem se informar sobre a suposta tragédia em curso, e com isso o canal aumenta sua audiência.

Nessas matérias, sem qualquer investigação ou certeza do que dizem, os jornalistas afirmam que as seringas e agulhas usadas no ataque estavam contaminadas com sangue com HIV e que tais pessoas atuavam de forma ordenada, como uma quadrilha. Uma série de suposições que não têm como objetivo informar, mas criar pânico.

Fico aqui pensando se nesses incidentes todos houve de fato algum risco real de transmissão do HIV ou se o fato não passou de um engraçadinho de mal gosto com um objeto pontiagudo que se divertia alimentando uma lenda urbana que sempre vai parar na capa do jornal.

É importante dizer, no entanto, que o ferimento causado por uma agulha que realmente contenha sangue infectado com HIV é sim uma via de transmissão desse vírus. Mas para que essa transmissão seja eficiente, o sangue da seringa teria que ter sido coletado pouco tempo antes da picada na vítima. Além disso, o dono do sangue não poderia estar em tratamento antirretroviral, para que houvesse vírus detectável nele.