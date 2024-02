Barreiras de acesso à testagem podem impulsionar epidemia de ISTs no Brasil

Se você procurar por "exames de PCR para clamídia e gonorreia" no Rol da ANS, vai se surpreender ao encontrar a obrigatoriedade da realização do teste de clamídia, mas não o de gonorreia. Ainda que houvesse uma justificativa científica para se rastrear apenas uma dessas ISTs, mais surpreso ainda você ficaria ao descobrir que em grande parte das vezes o kit laboratorial de PCR já pesquisa as duas bactérias simultaneamente, ou seja, não é nem possível realizar os testes separadamente.

Se uma pessoa teve sorte e o seu plano de saúde cobriu os dois PCRs, a segunda barreira estará à sua espera logo na etapa seguinte, pois as redes de laboratório não estão preparadas nem capacitadas para realizar corretamente as coletas de material nos possíveis sítios de infecção.

Nessa etapa, já ouvi relatos de pacientes com todos os tipos de desculpas para não fazer o exame: "Esse exame só pode ser coletado por funcionário homem", "Tal pessoa que sabe coletar não está na unidade", "Nessa unidade não coletamos, só na do outro lado da cidade", "Só colhemos esses exames às terças-feiras", "O convênio só libera a coleta de um exame por dia" etc.

Diante desse cenário sombrio para o controle de ISTs que são tão frequentes no Brasil e no mundo, me ponho a refletir. A estratégia de saúde pública existe, mas o quanto que essas barreiras para que ela se cumpra não estão na verdade impulsionando a disseminação dessas bactérias na população brasileira?

Imaginem como estaria hoje a epidemia de HIV/Aids no Brasil se aqui fosse praticamente impossível fazer um teste para esse vírus?

Penso que, enquanto esses exames não se tornam disponíveis pelo SUS, esse é o momento da mobilização para uma atualização do Rol da ANS para promover a ampliação do acesso à testagem de ISTs no Brasil.