8 pontos de alerta que envolvem o Carnaval e a saúde do coração

Clima de festa, calor, música e diversão. Para muitos, a combinação perfeita para a ingestão de bebidas alcoólicas. No período do Carnaval, boa parte dos foliões tende a aumentar o consumo de álcool não só em quantidade, mas na regularidade. São dias seguidos e, em alguns casos, começando cedo, com o consumo se prolongando durante muitas horas.

O fato é que, especialmente quando em grande quantidade, o álcool é uma toxina para o organismo. Sua ingestão excessiva e em um curto espaço de tempo pode desencadear o que chamamos de "síndrome do coração festeiro", quadro caracterizado por uma disfunção no sistema elétrico do coração. Trata-se de um distúrbio no ritmo cardíaco, isto é, uma arritmia —os batimentos ficam irregulares ou descompassados.

Há também uma aceleração do metabolismo e aumento da pressão arterial, fazendo a pessoa suar mais e perder sais minerais. Cenário que gera uma sobrecarga no funcionamento do órgão. Entre os sintomas, de início, a tendência é o aparecimento súbito de palpitações, seguidas de dor, pressão ou desconforto no peito, fadiga, vertigem, desmaio e falta de ar. Beber demais ainda pode interferir nos níveis de diabetes e triglicérides que, combinado com colesterol, estimula o depósito de gordura na parede das artérias.

Em curto prazo, a síndrome e as demais alterações provocadas pelo excesso de álcool podem ser tidos como efeitos que merecem ser monitorados. No entanto, caso persistam e não tenham a devida atenção, são capazes de desencadear ou agravar quadros de hipertensão, arritmias crônicas, cardiomiopatias ou até levar a situações mais sérias, incluindo a insuficiência cardíaca, infarto e AVC (acidente vascular cerebral).

2. Ressaca

Quando falamos em álcool, não podemos deixar de lado a famosa "ressaca", quadro que, de modo geral, causa mal-estar, dor de cabeça, enjoo, vômito e a sensação de boca seca. Surge entre 6 e 8 horas após uma bebedeira e chega a durar até 24 horas.