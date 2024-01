Como fazer isso? Uma vez por semana, experimente um novo alimento ou receita saudável. Essa é uma ótima maneira de expandir habilidades culinárias e descobrir sabores. Os gostos mudam com o passar dos anos. Talvez aquele brócolis que você tanto temia na infância agora seja percebido de outra forma e passe a ser bem-vindo no cardápio.

Manter uma alimentação equilibrada e saudável não precisa ser algo complicado. A ideia é incorporar uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura, proteínas magras e gorduras saudáveis (incluindo azeite de oliva, salmão e abacate). Também não significa excluir radicalmente ingredientes (a menos por uma restrição médica) ou se concentrar em alimentos ou nutrientes específicos.

Dá para incluir exercícios na rotina de quem sente prazer em ficar no sofá assistindo séries?

Para começar, ninguém precisa sair por aí fazendo a matrícula na primeira academia que encontrar e de agora em diante passar horas malhando. Manter-se ativo é muito mais fácil se você encontrar uma atividade que realmente goste e que possa ser mantida a longo prazo.

Experimente vários esportes novos ou aulas até encontrar algo que realmente queira fazer. Ter uma companhia, especialmente para iniciar, pode ser num estímulo extra para manter a frequência. Começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade e a duração dos exercícios também é recomendado.

Não tem tempo ou ainda não achou algo que te motive? Inclua mais movimento no dia a dia: prefira as escadas ao invés do elevador; saia para dançar; aproveite a energia das crianças que estão presentes na sua vida diária para brincar; faça trajetos a pé, mesmo que sejam curtos; lembre-se de fazer intervalos durante o expediente de trabalho e aproveite para esticar-se e caminhar pelo escritório; antes de sair da cama, espreguice o corpo. As possibilidades são infinitas.