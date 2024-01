Mas é seguro praticar exercícios após um ataque cardíaco?

Essa é uma dúvida frequente entre pacientes que enfrentaram um infarto. Muitos inclusive temem e evitam retomar as atividades com receio de o músculo cardíaco não suportar ou se adaptar à prática.

Entretanto, quando realizados de maneira adequada e sob supervisão, os exercícios físicos podem ser extremamente benéficos.

Eles ajudam a aumentar, por exemplo, a capacidade do coração de bombear sangue e, consequentemente, oxigênio para o corpo.

Há ganhos em relação ao fortalecimento muscular: um treinamento de resistência é capaz de fortalecer os músculos, inclusive o músculo cardíaco, melhorando a circulação sanguínea e a eficiência do sistema cardiovascular.

Outro ponto que merece destaque é a associação dessas atividades com os fatores de risco para o órgão. A prática contribui no controle da pressão arterial, colesterol, diabetes e obesidade. Ou seja, atua na prevenção da reincidência do infarto e outros possíveis distúrbios que atingem esse sistema.