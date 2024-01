Em alguns casos, apenas dietas, exercícios e até o uso de medicamentos não são suficientes. Dependendo do quadro é preciso buscar outras possibilidades, principalmente quando há agravantes. Muitas vezes nem mesmo as melhores intenções e fortes motivações são suficientes para as pessoas perderem peso. Em situações assim, a saída pode ser uma intervenção cirúrgica.

O começo

Creio que a grande maioria conhece ou ao menos já ouviu falar da cirurgia bariátrica, procedimento gastrointestinal que surgiu na década de 1990 como alternativa para quem sofre com a obesidade.

Em resumo, a bariátrica é um tipo de cirurgia no qual o sistema digestório é alterado para diminuir a quantidade de comida tolerada pelo estômago e/ou modificar o processo de digestão, de forma a reduzir as calorias absorvidas, facilitando a perda de peso.

As diretrizes definidas para sua realização são fundamentadas especialmente no IMC (índice de massa corporal), usado para apontar sobrepeso e obesidade, que tem como base de cálculo a relação entre peso e altura.

Em geral, a bariátrica se tornou uma opção para aqueles com obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, ou seja, com IMC de 40 ou mais, que não apresentaram resposta ao tratamento clínico —para indivíduos com graus menores, IMC de 30 a 34,9 (obesidade grau 1) ou IMC de 35 a 39,9 (grau 2), o procedimento só é feito quando há sérios problemas de saúde associados.