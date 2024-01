A ideia é fazer as três principais refeições balanceadas —café da manhã, almoço e jantar— com 350 a 600 calorias cada, e de 1 a 3 lanches ao longo do dia com aproximadamente 150 a 200 calorias. No entanto, isso varia de acordo com uma série de fatores, como peso, altura, idade, gênero, nível de atividade física e condições de saúde.

Por que comer entre as refeições?

O raciocínio por trás disso é que você deve comer pelo menos a cada cinco horas, o que ajuda a evitar picos de fome e assim sair devorando tudo o que você encontrar pela frente. Quando ficamos muito tempo sem comer, a tendência é tomar decisões inadequadas na hora de escolher o que consumir, buscando alimentos sem considerar seu valor nutricional.

Nessas ocasiões, há ainda uma probabilidade maior de comermos em excesso. E alimentos consumidos além do necessário possivelmente vão se transformar em gordura no corpo —resultando em aumento do peso. Assim, os lanches entre as refeições nos ajudam a comer com moderação, bem como fazer melhores escolhas alimentares.

Outros benefícios

Estudos apontam ainda que a taxa metabólica das pessoas que comem entre as refeições é geralmente mais alta do que as que não têm esse hábito, o que auxilia no controle dos quilos na balança.