Como saber se é dengue, chikungunya ou zika? Conheça principais sintomas

O Brasil registrou mais de 600 mil casos prováveis de dengue do início de janeiro até agora, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no início desta semana.

O país já contabiliza 113 mortes confirmadas pela doença e mais de 400 estão sob investigação.

O número representa alta de 294% em comparação com o mesmo período de 2023, ano em que o país bateu recorde de mortes pela doença, com mais de mil óbitos confirmados.