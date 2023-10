E os trabalhos laureados com o Nobel são um excelente exemplo, pois foi através da continuidade nos estudos, na pesquisa e nas "pequenas mudanças" dos mRNAs que chegamos ao ponto de a humanidade usufruir dos resultados dessa tecnologia. Além disso, claro, houve a junção de diversos outros conhecimentos científicos para que essa tecnologia pudesse chegar ao momento em que vivemos, como o desenvolvimento de "cápsulas de gordura" para proteger os mRNAs, ao serem inoculados em nossos corpos, até que eles cheguem em nossas células e produzam as proteínas que esperamos que sejam produzidas.

Concluo reafirmando que a ciência é persistência, como aconteceu com o trabalho dos geniais cientistas Katalin Karikó e Drew Weissman e com os estudos com mRNA. E que os trabalhos com mRNA, inicialmente publicados no começo da década de 1990, utilizaram as tecnologias de RNA e DNA contendo genes para expressão proteica previamente definida, que inclusive tiveram algum sucesso, mas foi "renegada" por muito tempo.

O fato é que a ciência, a vacina, a persistência e a inteligência venceram e vencerão o negacionismo e a descrença na ciência e no que ela pode fazer! E assim será!