O poder de celebrar cada etapa conquistada no esporte

A prática de celebrar as pequenas vitórias ajuda o atleta a manter o foco no momento presente, aliviar a pressão e reduzir o risco de Burnout, um problema comum entre as pessoas de alta performance.

Mentalidade de crescimento

Essa celebração desenvolverá uma mentalidade de crescimento no esporte e na vida, uma mentalidade de crescimento é essencial para a evolução. Celebrar os pequenos ganhos permite ver cada treino, cada ajuste na técnica e cada dia de esforço como parte do desenvolvimento. Essa mentalidade nos prepara para os altos e baixos do esporte e da vida, promovendo uma abordagem positiva e resiliente mesmo diante de desafios inesperados, como lesões ou quedas de desempenho.

Uma das coisas que eu fiz para viver mais isso foi criar rituais de celebração simples e significativos que vão desde anotar pequenas vitórias diárias, uma postagem nas redes sociais com o progresso, até uma mensagem para amigos que valorizam essa evolução. Esses rituais de celebração me ajudaram a reforçar o hábito de valorizar cada passo e, com o tempo, se tornaram parte da minha rotina.

E como um atleta de longas distancias (já corri 75 km em 8 horas) o que aprendi sobre isso foi dividir a meta principal em pequenas metas. Nessa fase, minha meta era correr uma ultramaratona, mas eu não esperei a finalização da competição para celebrar, eu celebrava cada incremento de quilometragem, cada ganho em velocidade ou cada novo trecho sem desconforto. Essas metas intermediárias tornavam o meu objetivo mais próximo e acessível, me mantendo motivado e focado.

Hoje eu reservo um momento toda semana para refletir sobre as conquistas no treino. Pode ser o aumento da carga no fortalecimento, uma melhor adaptação ao volume de corrida ou uma prova concluída em boas condições. Revisitar esses momentos é uma maneira poderosa de ver o progresso real, reforçando a confiança para os próximos desafios.