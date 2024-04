Adolescências de hoje e adolescências do passado: como acolher as duas?

Se considerarmos o número de anos em que cada fase da vida acontece, a adolescência é o período com menor tempo de duração.

A infância dura 11 anos (obviamente que há diferenças entre as crianças de 10 anos e os bebês, por exemplo, mas eles estão na mesma fase da vida); já a juventude pega um pedacinho da adolescência e vai dos 15 aos 29 anos; a idade adulta não-jovem tem início aos 30 anos e finda aos 59, dando lugar para a idade idosa, que seria dos 60 em diante.

Dessa forma, podemos ver que a adolescência dura de 6 anos à 8 anos, dependendo da definição que você utilizar (OMS ou ECA).

Diante disso, uma pergunta a se fazer é a seguinte:

Se essa é a fase mais curta da vida, porque temos tanta dificuldade de lidar com ela?

A hipótese que quero levantar aqui é com relação à questão geracional. Somos pessoas nascidas no século 20, que lidam com adolescências do século 21. Então pensar o acolhimento de adolescentes (seja em casa, seja no Serviço de Acolhimento, seja nos espaços educativos e coletivos) requer um esforço nosso de tentar entender o modo como as adolescências são vividas na atualidade.