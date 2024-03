O que fazemos quando adolescentes apontam algo que nos falta?

Desde o início de minha trajetória profissional como psicóloga de adolescentes, tenho me deparado com pessoas adultas que relatam suas dificuldades em lidar com as adolescências em casa ou no trabalho.

São pessoas que dizem querer acolher adolescentes, mas enfrentam o desafio de lidar com "temperamentos explosivos", "humores oscilantes" e "comportamentos desafiadores".

Muitas pessoas adultas usam esses termos com muito pesar e relatam cansaço nessa tentativa de aproximação que, quase sempre, é frustrada.