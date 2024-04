'Você faz tudo errado': o erro como possibilidade de fortalecer vínculos

- Deixa eu ver o que você tinha?

Puxa as cartas de minha mão e examina.

- Você tava cheia de carta boa!, gargalhou. Perdeu por burrice.

Pedro tentou me explicar quais cartas teriam me favorecido no jogo e o que eu deveria ter feito para vencê-lo. Ria enquanto fazia as minhas cartas de leque numa das mãos e com a outra, simulava um microfone para me "entrevistar".

- O que você tem a dizer?

Eu levantei as duas mãos com as palmas viradas para cima e disse: