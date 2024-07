Um abraço de despedida

Ao longo desses quatro anos como colunista de VivaBem, aqui no UOL, escrevi quase 200 textos, todos eles sobre saúde infantojuvenil e direito ao desenvolvimento integral saudável. Espero, de verdade, que meus escritos tenham contribuído de alguma forma para suas reflexões sobre maneiras de acolher crianças e adolescentes em suas especificidades e repensar nossa forma de olhar para a infância e adolescência.

O texto de hoje encerra um caminho construído nesses quatro anos como colunista e eu quero agradecer a você pela leitura da coluna até aqui, além de me despedir desse espaço lindo que tive o prazer de construir desde 2020.

Meu primeiro texto aqui no UOL foi publicado no dia 08 de agosto de 2020. Nele, eu falava sobre a importância das redes de apoio no cuidado à saúde mental. Esse texto inaugurou meus escritos aqui no VivaBem e, após quatro anos, sigo acreditando nas estratégias coletivas de cuidado à saúde.