Os pelos na puberdade: adolescente tem que se depilar?

Minha amiga, que tenho há mais de 20 anos, é mãe de uma menina que eu conheço desde o nascimento. Lilica (nome fictício) é muito vaidosa e gosta bastante de brincar com pinturas, maquiagens e roupas com brilho. É uma menina que sempre se mostrou divertida e sociável. Toda vez que a vejo, ela me cumprimenta com um sorriso no rosto e conta algumas das coisas que está vivendo na escola ou com suas amigas.

Certa vez, quando ela tinha por volta dos 9 anos, me perguntou com o que eu trabalhava. Contei que sou psicóloga e atendo adolescentes, especialmente quem está vivendo conflitos com as mudanças da puberdade. Obviamente, falei numa linguagem que ela conseguiria compreender.

Lilica pareceu não dar muita importância, só respondeu "Ah, legal!" e correu para brincar com outras crianças.