Adolescência, saúde e prevenção: temos escutado as demanda de adolescentes?

Lamento que ainda existam pessoas que não conseguem perceber a importância dos sentimentos quando o assunto é sexualidade. E nem estou falando de ato sexual

Uma pessoa que cultiva a insegurança com o próprio corpo, por exemplo, está atravessada por um sentimento de desconforto consigo mesma. A pessoa que gosta de seu corpo tem outra relação consigo.

Gostar ou não de si tem tudo a ver com sexualidade. Saber lidar com a raiva melhora muito as relações amorosas, por exemplo. Sentimentos são temas da sexualidade!

Para mim, atualmente o grande problema no trabalho em sexualidade é o modo como ignoramos —enquanto sociedade— as reais questões que adolescentes têm com relação ao sexo, à sexualidade e ao autocuidado.

Será que é nosso papel falar apenas de uso de camisinha, descolado do dialogo sobre emoções e sentimentos?

Eu acredito que não.