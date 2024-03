Oferecer apoio é importante, mas saber pedir ajuda é fundamental

Nós aprendemos, desde muito cedo, a importância de ajudar as pessoas quando estão passando por alguma dificuldade ou quando nossa ajuda fará bem para a coletividade.

No início da vida escolar, por exemplo, a criança é incentivada a colaborar com colegas na arrumação do espaço coletivo, a partilhar brinquedos e brincadeiras, e a própria rotina na educação infantil proporciona um ambiente de colaboração. E isso é ótimo!

É importante que a gente aprenda nosso valor na vida coletiva, mas mais importante ainda é saber que ninguém consegue viver sozinho no mundo e precisamos saber pedir e oferecer ajuda.