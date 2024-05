'O que falta para a molecada é limite': precisamos dialogar sobre limites

A verdade é que desprendemos muita energia tentando nos defender de comentários que nos apontam como pessoas culpadas pelo modo como adolescentes agem mas, ao mesmo tempo, nos empenhamos em buscar alguém para colocar essa culpa.

Esse jogo de culpa me lembra uma frase de "Os Simpsons", em que o personagem Homer diz: "Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser".

Nos empenhamos tanto em participar desse empurra-empurra, que acabamos por esquecer de pensar estratégias de cuidado com quem realmente tem sofrido os prejuízos de nossa negligência não só como família, mas como sociedade e, principalmente, como Estado.

Concordo que adolescentes, assim como qualquer pessoa, precisam de limites. Afinal, limites estão relacionados à compreensão que não podemos fazer tudo o que queremos, na hora que queremos. Existem combinados para o bem-viver que vão requerer que deixemos de fazer algo em nome da coletividade.

Numa sala de espera do hospital, por exemplo, não podemos falar alto porque existem pessoas com dor de cabeça e outras dores que pioram com barulho. Na escola, não podemos ouvir música no celular durante a aula porque isso prejudica a nossa compreensão e das demais pessoas.

Os limites nos ajudam a conviver e cada vez que apontamos um limite é fundamental que expliquemos o motivo de ele estar sendo dado.