Amizades na adolescência: como cuidar e proteger sem afastar ou constranger

Na verdade, você pouco os conhece, mas pelas roupas, formas de falar e postagens em redes sociais, você não gostaria que seu filho ficasse como eles.

Um dos momentos mais importantes da adolescência é quando se começa a construir uma identidade de grupo. Adolescentes iniciam um processo de aproximação com outras pessoas de sua idade que, geralmente, têm os mesmos gostos, mesmas dores ou que vivem de uma forma que gostariam de viver.

Estar em grupos é parte importante e saudável da adolescência, afinal, é bom estar com pares e pessoas que podem se acolher. É saudável estar com outras pessoas da mesma idade ou idade aproximada, para se apoiarem. Contudo, é importante salientar que todo novo laço afetivo de adolescentes precisa ser de conhecimento das pessoas adultas —não no sentido de fiscalizar os passos, mas no sentido de proteção e cuidado.

Sempre que um adolescente me diz que a mãe quer conhecer os amigos, eu pergunto se ele imagina o motivo de ela querer isso. Muitas vezes a resposta é parecida com "ela quer me fiscalizar, me controlar", ou algo do tipo. Só que não!

Nós, pessoas adultas, precisamos deixar bem nítido para adolescentes que o desejo de conhecer suas amizades está mais no campo de cuidado e acolhimento dessa nova pessoa que faz parte da rede de afetos de adolescentes

É importante salientar que o desejo de conhecer as novas amizades de adolescentes é um poder que nós, pessoas adultas, temos e, como dizia o tio do Homem-Aranha, "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades". Então, precisamos nos responsabilizar com a criação de um caminho tranquilo e acolhedor quando adolescentes quiserem/forem nos apresentar suas amizades.