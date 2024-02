Estereótipos sobre crianças e adolescentes alimentam violências cotidianas

Quando o assunto é proteção de adolescentes, nós, pessoas adultas, temos muito o que aprender. E eu estou me incluindo nessa conta aí, viu? Também pudera. As pessoas adultas de hoje foram crianças nascidas praticamente junto com o ECA (ou um pouco antes dele).

Eu, por exemplo, nasci em 1984 —seis anos antes do Estatuto da Criança e do Adolescente ser promulgado. Então, minha educação e convivência familiar e comunitária com pessoas adultas foi permeada pela forte lembrança do que pregava o Código de Menores, uma lei de 1927 que estava dentro do Código Penal e, por isso, na prática, tinha uma ideia punitivista de como tratar crianças e adolescentes pobres.

Se você resgatar memórias de sua infância, é muito provável que se recorde de alguns recursos de punição utilizados pelos adultos que cuidavam de você para lhe educar. Não estou dizendo que esses adultos eram más pessoas, até porque não gosto dessa ideia de pessoas boas versus más. Acredito que nossos pais e avós nos educaram com as ferramentas que tinham naquele momento, porque essas foram as ferramentas usadas para lhes educar também.