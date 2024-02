'Nunca mais vou amar de novo': adolescentes e a primeira decepção amorosa

Andei perguntando para algumas pessoas adultas que são mães, pais ou trabalham diretamente com jovens como lidam com adolescentes que terminaram um namoro. Muitas dessas pessoas me responderam algo como:

Pai de adolescente de 16 anos: "Ah, eu não converso muito sobre isso, meu filho é meio 'fechadão' e não me conta essas coisas".

Educadora: "Aqui no Saica (Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes) eles vivem começando e terminando namoro, então às vezes a 'fossa' dura pouco, às vezes a gente tenta perguntar como se sentem, mas eles são muito reservados quanto a isso".

Mãe de adolescente de 16 anos: "Minha filha terminou o namoro com um menino tão legal, acho que eu senti mais o rompimento do que ela".

Mãe de adolescente de 17 anos: "Elas vivem indo e vindo, então quando terminam eu só digo 'daqui a pouco vocês voltam'".

Todas essas respostas me chamaram a atenção pelo fato de as pessoas com quem eu conversei não terem associado o fim de relacionamento com um momento de fragilidade emocional.