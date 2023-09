E assim segue.

Para adolescentes, esse percurso é bem diferente e, por ser uma experiência nova e vivenciada por pessoas que estão em fase peculiar do desenvolvimento humano, o primeiro namoro possui muitas fragilidades e responsabilidades que o universo adulto já sabe —ou deveria saber— "no automático".

Já sabemos —ou deveríamos saber— que um namoro pressupõe estabelecer hábitos e limites saudáveis. Embora estejamos sob o efeito da paixão, não podemos faltar em compromissos para passar o dia de conchinha com a pessoa amada. Não podemos nos isolar do restante do mundo nem ficar horas trocando mensagens fofas —embora desejemos.

Com adolescentes, o começo do namoro é algo novo, em todos os sentidos. É a primeira vez que sinto algo tão forte e que é correspondido. É a primeira vez que sinto essas emoções e recebo a informação de que a outra pessoa sente o mesmo por mim.

Namorar é um novo elemento na rotina de adolescentes e isso, ainda que seja gostoso de viver, é, em alguma medida, desorganizador.

Apaixonar-se, ter correspondência nessa paixão e estabelecer um vinculo de namoro é algo grande, grande, não, é imenso para adolescentes.