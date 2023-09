8. Fale sobre sexualidade e ato sexual: é difícil, muito difícil, mas você precisará conversar sobre "proteção do prazer" —eu gosto mais desse termo do que "prevenção à IST e gravidez". Proteger o prazer é aprender formas de viver o prazer sexual de modo seguro e responsável. Adolescentes, quer você queira, quer não, farão sexo, se desejarem, então que tenham informação para fazer isso de forma protegida. Fale de camisinha, de métodos contraceptivos (independentemente do gênero e orientação sexual de adolescentes). Informe-se sobre os recursos disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde) e divulgue para adolescentes em casa.

9. Fale sobre namoro saudável: converse periodicamente com adolescentes sobre como anda o namoro e observe também. Mantenha por perto, mas não invada (como dito no item 7), mostre que se algo acontecer no namoro e não for legal, você pode ajudar a lidar com a situação.

10. Cuide-se: quando adolescentes decidem namorar pela primeira vez, é comum que algumas pessoas adultas sintam medo do que pode vir, seja um relacionamento abusivo, IST ou gestação indesejada. Por isso, cuide-se, tenha espaços onde você pode trocar com outras pessoas adultas que estão no mesmo momento, escreva um diário ou busque psicoterapia. A psicoterapia não serve somente para falar de dores e traumas, mas também para organizar as ideias e refletir sobre um momento desafiador da vida.

Desejo que você e os adolescentes com quem você convive e é responsável tenham um percurso bonito nessa nova fase onde o namoro pode aparecer.

Com respeito e construção coletiva, vai dar tudo certo!