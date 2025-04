Paradoxo nórdico: países europeus 'igualitários' são perigosos para mulher?

Finlândia e Noruega ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com o mesmo índice: 0,875. Já a Suécia está em quinto, com 0,816. A Dinamarca, o último país nórdico, está em 15º lugar no ranking mundial, com um índice de 0,789. Para efeito de comparação, o Brasil aparece na 70ª colocação, com um indicador de 0,716 em termos de igualdade de oportunidades para homens e mulheres.

A Finlândia tem o segundo maior índice de violência sexual, psicológica ou física cometida por parceiro de toda a União Europeia. 52,6% de todas as suas mulheres já passaram por estas agressões pelo menos uma vez na vida, segundo dados de 2021 do Instituto Europeu para Igualdade de Gênero, órgão mantido pelo bloco (do qual dois países nórdicos, Noruega e Islândia, não fazem parte).

A Suécia está em quinto no ranking, com 48,2% de mulheres agredidas, e a Dinamarca em sétimo, com 45%. Já na Islândia a situação não é muito diferente: aproximadamente 40% das mulheres já sofreram violência de gênero e/ou sexual. A conclusão foi de um estudo pioneiro da Universidade da Islândia, de 2018.

Comparativamente, cerca de 30% das mulheres no Brasil já sofreram violência doméstica. A conclusão é da 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado em 2023. A média na UE é semelhante à brasileira, cerca de 31,8%. Em Portugal, por exemplo, o número é de 22,5%.

Por que o paradoxo acontece?

A expressão "paradoxo nórdico" foi cunhada em 2016 pelos estudiosos Enrique Gracia, da Universidade de Valência, na Espanha, e Juan Merlo, da Universidade de Lund, na Suécia. Desde então, Gracia lidera grupos das duas instituições em investigações do assunto e é a principal referência em pesquisas sobre por que homens criados em sociedades supostamente igualitárias agridem suas parceiras.