'O Segundo Sol' é um pedido de desculpas, diz Nando Reis: 'Desdenhei da fé'

Na ocasião, ele riu e foi irônico, disse que se isso fosse verdade, "a NASA já teria avisado". Logo em seguida, caiu a ficha: "Nossa, que reação idiota. Como eu fui estúpido, desdenhei da crença de uma pessoa", relembrou o cantor.

Arrependido, Nando fez o que sabe fazer de melhor: transformou o incômodo em música. No trecho "Quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi, antes que eu visse, você disse, e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar, em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão", o cantor resgata a sua reação à teoria do Segundo Sol, admite estar surpreso com a descoberta e indica a mudança de sua perspectiva.

Para Nando, longe de buscar uma verdade absoluta, a música se constrói na abertura ao outro. De acordo com o compositor, trata-se de uma reflexão sobre a diferença de pontos de vista e concluiu: "não se explica aquilo que você crê, a fé, e não se critica, não se desdenha".

Nove anos de sobriedade: 'Alcoolismo despertou o pior de mim'

0:00 / 0:00

Nando Reis tem um plano ambicioso: quer viver até os 100 anos. O motivo? Recuperar o tempo que sente ter perdido para o alcoolismo. Aos 62 anos, o cantor comemora nove anos de sobriedade e enxerga o que quer para o futuro: saúde, presença e propósito.