Sem paciência para TikTok? Vanessa Rozan responde comentários do Lab

"Hoje é dia de comemorar alegria pois é o centésimo episódio do Lab da Beleza. Muitos duvidaram da nossa capacidade de ter material para poder fazer esse programa rodar, mas a internet nunca decepciona. Ela sempre entrega pior e o melhor também por isso a gente traz aqui no Lab", disse a apresentadora.

Vanessa Rozan, inclusive, é bem ativa no Instagram ao interagir com os fãs do Lab.

Vanessa Rozan no Lab da Beleza Imagem: Osmar Portilho/UOL

Eu li bem mais que isso. Eu li todos os comentários do Lab.

No vídeo, a maquiadora respondeu algumas curiosidades sobre o Lab, bastidores e relembrou alguns momentos marcantes dessa temporada.

"Nossa meta aqui no Lab da Beleza é gerar entretenimento para você de qualidade. Sempre com respaldo de muita técnica, anos de experiência e alguma ciência", concluiu.