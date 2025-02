Como fazer contorno? Vanessa Rozan testa truque com tesoura

Esqueça as técnicas tradicionais de contorno. Agora, o truque da vez é usar um acessório inusitado para garantir que o produto seja aplicado no lugar certo: a tesoura. A ideia, que viralizou no TikTok, foi testada no Lab da Beleza no último sábado (15/2).

O método consiste em posicionar uma tesoura grande em cima da bochecha, com a abertura maior no topo da maçã do rosto, onde o contorno deve ser aplicado. Já a abertura menor da tesoura deve ser preenchida com base líquida.

A ideia de usar a tesoura é tentar facilitar a aplicação do contorno e alcançar uma precisão maior. Na prática, porém, a solução é mais desafiadora do que parece. "Tem uma mancha enorme no meu rosto e a marca da tesoura", comenta Vanessa, enquanto replica a trend.